Fenomeno Paltrinieri agli Europei di Budapest, terzo oro nel team event: l’Italia vola con Super Greg

Gregorio Paltrinieri non si ferma più agli Europei di nuoto di in corso di svolgimento a Budapest, l’azzurro centra la terza medaglia d’oro nel fondo imponendosi anche nel team event insieme a Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza.

Dopo i successi nella 5 km e nella 10 km, il nuotatore azzurro si prende il gradino più alto del podio anche nella gara a squadre, sfruttando l’importante aiuto dei suoi compagni. L’Italia si impone con il tempo di 54’09”, precedendo Germania e Ungheria grazie alla frazione di Super Greg, abile a fare il vuoto dietro di sé e a consegnare ad Acerenza un vantaggio di 14 secondi semplicemente da gestire.

Primo oro per l’Italia nel team event

Il successo centrato da Gregorio Paltrinieri, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza permette all’Italia di conquistare il primo oro in questo format (2 uomini e 2 donne), un risultato che certifica l’ottimo stato di forma della formazione azzurra in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Menzione a parte ovviamente per Paltrinieri, capace di conquistare fin qui ben 3 ori agli Europei di Budapest nelle tre gare disputate nel fondo, in attesa di tornare al nuoto in vasca dove lancerà l’assalto agli 800 e ai 1500 sl.