Europei di nuoto, pomeriggio pieno d’azzurro: i risultati delle batterie dell’ultima giornata

Pomeriggio pieno d’azzurro per l’ultimo atto della 35esima edizione dei campionati europei di nuoto, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest, che l’Italia concluderà con 52 presenze gara nelle finali e il successo nella classifica del trofeo per nazioni. Si ricomincia dalle 18.00 in diretta su Raidue per il festival del nuoto italiano cui si sono aggiunti dalle batterie Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti, Simona Quadarella nei 400 stile libero e le due staffette 4×100 mista.

Erano già qualificati da sabato Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi nei 50 stile libero, Arianna Castiglioni e la neo primatista del mondo Benedetta Pilato nei 50 rana, Federico Burdisso nei 100 farfalla e Margherita Panziera che nei 200 dorso difenderà il titolo di Glasgow 2018. Manca una medaglia per eguagliare proprio l’edizione record scozzese, con l’Italnuoto che conquistò 6 ori, 5 argento e 11 bronzi.

Azzurri favolosi nei 400 misti. Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi nuotano i primati personali e superano il turno con il quinto e il settimo tempo. Il genovese (22 anni il 2 giugno) – di Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, seguito dal tecnico federale Stefano Franceschi, bronzo nei 200 misti – vola in 4’14”57, sbriciolando il 4’21”60 siglato il 10 agosto a Roma e salendo dal ventisettesimo al quarto posto tra i performer italiani. Il 23enne di Vicenza – allenato da Federico Benda – chiude in 4’14”70, limando il 4’15”03 stabilito ad agosto 2020 al Sette Colli e si piazza al quinto posto tra i performer italiani. Il più veloce è l’ungherese e campione in carica David Verraszto in 4’13”39.

Con un controllato 4’09”04 Simona Quadarella si qualifica alla finale dei 400 stile libero con il terzo tempo. L’obiettivo è andarsi a prendere la sesta medaglia europea consecutiva in vasca lunga dopo i successi negli 800 e 1500 e la tripletta d’oro di Glasgow 2018 (400-800-1500). Davanti alla 22enne di Roma – allenata da Christian Minotti – ci sono la russa Anna Egorova – bronzo a Glasgow negli 800 – prima in 4’08”87 e l’ungherese Boglarka Kapas – oro continentale a Londra 2016 – seconda in 4’09”02. Eliminate Sara Gailli (CC Aniene)m diciottesima in 4’15”52, e una stanca Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), bronzo nei 1500, in 4’16”49.

Thomas Ceccon (53”69), Alessandro Pinzuti (59”60), Piero Codia (52”13) e Alessandro Miressi (48”05) portano la 4×100 mista in finale con il terzo tempo di 3’33”47. Davanti ci sono la Gran Bretagna in 3’32”48 e la Francia in 3’32”50. L’Italia è salita quattro volte sul podio continentale, coi bronzi nel 1958, 1985 e 1989 e l’oro a Debrecen 2012 dove Mirco Di Tora, Fabio Scozzoli, Matteo Rivolta e Filippo Magnini nuotarono il record italiano in 3’32”80. In Scozia gli azzurri furono eliminati in batteria, così come ai mondiali di Gwangju col 13esimo posto. L’obiettivo è la qualificazione olimpica.

Avanti anche la 4×100 mista femminile con il quarto crono. Silvia Scalia (1’01”65), Martina Carraro (1’06”30), Elena Di Liddo (58”05) e Silvia Di Pietro (54”26) nuotano in 4’00”26. La più veloce è l’Olanda in 3’58”67, seguita da Russia (3’58”78) e Svezia (3’59”36). L’Italia è stata d’argento nel 1987, nel 2012 e nel 2016 e viene dal quarto posto di Glasgow 2018. Il record italiano è di 3’56”50 nuotato da Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini per il quarto posto iridato a Gwangju 2019.

Così gli azzurri nelle batterie della 7ª giornata

Domenica 23 maggio

400 misti mas

1. David Verraszto (Hun) 4’13”39

5. Alberto Razzetti 4’14”57 pp (precedente 4’21”60 del 18/08/2018 a Roma) qualificato alla finale

6. Pier Andrea Matteazzi 4’14”70 pp (precedente 4’15”03 del 12/08/2020 a Roma) qualificato alla finale

400 stile libero fem

1. Anna Egorova (Rus) 4’08”87

3. Simona Quadarella 4’09”04 qualificata alla finale

18. Sara Gailli 4’15”52 eliminata

24. Martina Rita Caramignoli 4’16”49 eliminata

4×100 mista mas

1. Gran Bretagna 3’32”48

3. Italia 3’33”47 qualificata alla finale

Thomas Ceccon 53”69, Alessandro Pinzuti 59”60, Piero Codia 52”13, Alessandro Miressi 48”05

4×100 mista fem

1. Olanda 3’58”67

4. Italia 4’00”26 qualificata alla finale

con Silvia Scalia 1’01”65, Martina Carraro 1’06”30, Elena Di Liddo 58”05, Silvia Di Pietro 54”26

Finali dalle 18.00 in diretta su Raidue

50 farfalla femminile

nessun’italiana qualificata

50 stile libero maschile

Alessandro Miressi

Lorenzo Zazzeri

50 rana femminile

Benedetta Pilato

Arianna Castiglioni

100 farfalla maschile

Federico Burdisso

200 dorso femminile

Margherita Panziera

400 misti maschile

Alberto Razzetti

Pier Andrea Matteazzi

400 stile libero femminile

Simona Quadarella

4×100 mista maschile

Italia

4×100 mista femminile

Italia