Europei di nuoto a Budapest, scattano le gare in vasca: il programma delle gare di lunedì 17 maggio

Terminata la settimana dedicata al fondo, gli Europei di Budapest regalano adesso le emozioni del nuoto in vasca con gli azzurri pronti a dare l’assalto alle medaglie.

La rassegna continentale è iniziata alla grande per l’Italia, con le tre medaglie d’oro conquistate da Gregorio Paltrinieri, una delle quali arrivata dalla gare a squadre insieme a Domenico Acerenza, Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi. Un ottimo viatico per proseguire su questa scia, centrando risultati importanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo ormai imminenti. La prima giornata di gare vedrà scendere in vasca tanti azzurri, tra cui Gabriele Detti nei 400 sl maschili e Simona Quadarella negli 800 sl femminili. Tra gli altri anche Ilaria Cusinato nei 400 misti e Nicolò Martinenghi nei 100 rana.

Il programma delle batterie

10:00 400 misti donne batterie – Sara Franceschi, Ilaria Cusinato

10:14 400 stile libero uomini batterie – Gabriele Detti, Marco De Tullio, Matteo Ciampi

10:42 50 stile libero donne batterie – Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino

10:53 50 dorso uomini batterie – Thomas Ceccon, Simone Sabbioni, Lorenzo Mora

11:03 100 farfalla donne batterie – Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo, Antonella Crispino

11:18 100 rana uomini batterie – Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti, Federico Poggio, Andrea Castello

11:34 4×100 stile libero donne batterie – Italia

11:48 4×100 stile libero uomini batterie – Italia

12:07 800 stile libero donne batterie – Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

Il programma delle finali

18:00 400 misti donne finale

18:09 400 stile libero uomini finale

18:17 50 stile libero donne semifinali

18:24 50 dorso uomini semifinali

18:31 100 farfalla donne semifinali

18:53 100 rana uomini semifinali

19:01 4×100 stile libero donne finale

19:09 4×100 stile libero uomini finale