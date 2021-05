Europei di nuoto – Quadarella, baby Pilato e Panziera a caccia di medaglie: il programma delle gare del 23 maggio

Si chiudono oggi gli Europei di nuoto 2021, in corso alla Duna Arena di Budapest. Oggi, quindi, ci saranno le ultime possibilità di mettersi medaglie al collo. L’Italnuoto scende in vasca con tanti azzurri che cercheranno di ottenere buoni risultati, ma gli occhi saranno tutti puntati su Simona Quadarella, a caccia di uno strepitoso triplete: dopo l’oro nei 1500 e negli 800 stile libero, la nuotatrice romana mira a salire sul gradino più alto del podio anche negi 400. Anche Margherita Panziera andrà a caccia di una medaglie, ma non bisogna dimenticarsi di Benedetta Pilato, in finale nei 50 rana, che ieri ha stabilito il nuovo record del mondo.

Il programma delle gare di oggi, 23 maggio, agli Europei di nuoto 2021

Mattina

10:00 400 misti uomini batterie – Alberto Razzetti, Pier Andrea Matteazzi

10:24 400 stile libero donne batterie – Simona Quadarella, Sara Gailli, Martina Rita Caramignoli

10:54 4×100 mista uomini batterie – Italia

11:08 4×100 mista donne batterie – Italia

Pomeriggio



18:00 50 farfalla donne finale

18:05 50 stile libero uomini finale – Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri

18:10 50 rana donne finale – Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni

18:15 100 farfalla uomini finale – Federico Burdisso

18:35 200 dorso donne finale – Margherita Panziera

18:42 400 misti uomini finale

19:05 400 stile libero donne finale

19:14 4×100 mista uomini finale

19:21 4×100 mista donne finale