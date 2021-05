L’Italia torna protagonista in vasca alla Duna Arena di Budapest per una nuova giornata di sfide agli Europei di nuoto 2021 in corso nella città ungherese. Gli azzurri stanno ottenendo ottimi risultati e sono attualmente secondi nel medagliere. Oggi gli atleti dell’italnuoto andranno a caccia di nuove medaglie da aggiungere al bottino azzurro. Tornano in vasca Simona Quadarella, a caccia di un prezioso podio nei 1500 stile libero, ma anche Federica Pellegrini e Silvia Di Pietro.

Il programma delle gare di oggi, 21 maggio, agli Europei di nuoto di Budapest 2021

Dalle 10.00 – Batterie

100 stile libero donne – Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino, Federica Pellegrini

50 dorso maschile – Federico Poggio, Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti

200 misti femminile – Ilaria Cusinato, Sara Franceschi

200 dorso maschile – Matteo Restivo, Lorenzo Mora

4×200 stile libero femminile – Italia

800 stile libero maschile – Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Marco De Tullio

dalle 18.00

finale 1500 stile libero femminile – Simona Quadarella

finale 50 farfalla maschile

finale 100 dorso femminile

semi finale 200 dorso maschile

semi finale 100 stile libero femminile

semi finale 50 dorso maschile

finale 200 dorso femminile

finale 200 stile libero maschile

semi finale 200 misti femminile

finale 4×200 stile libero