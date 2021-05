Europei di nuoto, Quadarella e Pellegrini fiutano l’oro a Budapest: il programma della gare del 20 maggio

Si torna in vasca a Budapest per la quarta giornata del programma del nuoto in vasca. Dopo le 7 medaglie centrate ieri, l’Italia cala gli assi oggi per provare a incrementare il proprio bottino, sfruttando la fame di successo di Simona Quadarella e Federica Pellegrini.

La campionessa europea degli 800 sl tenta il bis nei 1500 sl, mentre la Divina punta ad un grande risultato nella finale dei 200 sl. In gara anche le raniste Carraro e Castiglioni, oltre a Margherita Panziera nei 100 dorso.

Orario batterie del mattino

10:00 – 200 stile libero uomini batterie: Filippo Megli, Stefano Ballo, Marco De Tullio, Stefano Di Cola

10:25 – 200 rana donne batterie: Francesca Fangio, Martina Carraro, Arianna Castiglioni

10:44 – 50 farfalla uomini batterie: Codia, Rivolta, Ceccon

10:55 – 100 dorso donne batterie: Carlotta Zofkova, Silvia Scalia, Margherita Panziera

11:09 – 4×100 mista mixed batterie: Italia

11:29 – 1500 stile libero donne batterie: Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

Orario semifinali e finali del pomeriggio

18:00 – 200 farfalla donne finale: Ilaria Cusinato

18:06 – 100 dorso uomini finale: Thomas Ceccon

18:12 – 1000 dorso donne semifinali

18:20 – 200 stile libero uomini semifinali

18:30 – 200 rana donne semifinali

18:41 – 50 farfalla semifinali

19:02 – 200 stile libero finale: Federica Pellegrini

19:09 – 200 rana uomini finale

19:16 – 200 misti uomini finale

19:22 – 4×100 mista mixed finale