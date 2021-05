La penultima giornata di sfide agli Europei di nuoto 2021, in corso alla Duna Arena di Budapest, si conclude con una dolce medaglia. La 4×100 stile libero mixed ha conquistato infatti uno scintillante bronzo, portando il record italiano a 3’22”64. L’oro è andato alla Gran Bretagna in 3’22”07, l’argento all’Olanda in 3’22”26. Il lancio di Alessandro Miressi (47”63) è stato strepitoso; Thomas Ceccon (47”59) e Federica Pellegrini (53”58) sono riusciti poi a mantenere gli azzurri al primo posto; in chiusura Silvia Di Pietro (53”84) ha pagato la stanchezza accumulata in questa settimana di gare e negli ultimi venticinque metri è stata sorpassata dalla britannica Freya Anderson (52”88) e dall’orange Femke Heemskerk (51”73). L’Italia si mette al collo un bronzo pesantissimo e il primato italiano: i quattro moschettieri fanno meglio del 3’24”55 di Filippo Magnini, Luca Dotto, Erika Ferraioli e Federica Pellegrini per l’argento a Londra 2016.