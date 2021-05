Europei di Nuoto 2021, Quadarella a caccia di una medaglia! Tanti azzurri in vasca: il programma delle gare del 18 maggio

Archiviata la prima giornata di gare alla Duna Arena, non troppo soddisfacente per gli italiani, che portano a casa solo una medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, i nuotatori sono pronti per un nuovo giorno di sfide agli Europei di nuoto 2021 in corso a Budapest.

Nel pomeriggio scenderà in vasca Simona Quadarella, a caccia dei una preziosissima medaglia negli 800 stile libero, ma saranno tanti gli italiani ad andare a caccia di buoni risultati e di pass per le semifinali e le finali. Tra questi ci sarà anche Gregorio Paltrinieri, reduce da una splendida esperienza nel nuoto di fondo, che gli ha regalato tre splendidi ori europei, che disputerà le batterie dei 1500 stile libero,

Il programma della gare di oggi 18 maggio agli Europei di nuoto di Budapest

Dalle 10.00

100 stile libero uomini batterie: Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Manuel Frigo

100 rana donne batterie: Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato

200 farfalla uomini batterie: Federico Burdisso, Giacomo Carini

50 dorso donne batterie: Silvia Scalia, Carlotta Zofkova, Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli

4×200 stile libero mixed batterie: Italia

1500 stile libero uomini batterie: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

Dalle 18.00 in poi

800 stile libero donne finale: Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

100 rana uomini finale: Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti

100 farfalla donne finale: Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo

100 stile libero uomini semifinali

100 rana donne semifinali

200 farfalla uomini semifinali

50 dorso donne semifinali

50 dorso uomini finale

50 stile libero donne finale

4×200 stile libero mixed finale