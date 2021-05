Arriva la sesta medaglia della giornata per l’Italia agli Europei di nuoto 2021. E’ Burdisso a portare a casa un preziosissimo argento, chiudendo la gara dei 200 farfalla al secondo posto, alle spalle solo di Milak. Dopo gli argenti di Paltrinieri, Miressi e Castiglioni e i bronzi di Acerenza e Carraro, l’Italia ottiene un’altra medaglia importantissima. Milak ha chiuso la sua gara col tempo di 1.51.10, mentre l’azzurro Burdisso col tempo di 1.54.28. Bronzo all’altro ungherese Tamas Kenderesi in 1:54.43. Chiude ottavo l’altro italiano in finale Giacomo Carini con il tempo di 1:56.69