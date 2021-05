A Campo Felice la prima vittoria di Egan Bernal al Giro: che impresa del colombiano! Ciccone ottimo secondo

La nona tappa del Giro d’Italia 2021, appena terminata, ha regalato le prime intense emozioni per quanto riguarda la classifica generale. Un vero e proprio tappone appenninico con 4 GPM che ha messo a dura prova i corridori. Al termine del 158 km da Castel Di Sangro a Campo Felice è stato un immenso Egan Bernal ad aggiudicarsi la vittoria di tappa, la prima al Giro d’Italia per il colombiano dell’Ineos.

Bernal si prende vittoria e leadership, indossando così per la prima volta una splendida maglia rosa. Ottimo secodo posto per Giulio Ciccone, a 7 secondi dal colombiano insieme a Vlasov. L’italiano della Trek Segafredo nulla ha potuto per avere la meglio sul colombiano, ma ha ottenuto comunque un ottimo risultato.

A 10” Remco Evenepoel, a 12′ Damiano Caruso insieme a Simon Yates. Accumula invece 35” Vincenzo Nibali.