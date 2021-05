Giro d’Italia – La rivelazione di Egan Bernal, il colombiano rinuncia al Tour de France e le Olimpiadi sono in forse: “frenato da problemi alla schiena”

Giornata di pausa per i ciclisti del Giro d’Italia 2021. Ne approfitta per ricaricare le energie soprattutto Egan Bernal, che ieri si è aggiudicato la vittoria nella tappa regina della Corsa Rosa, confermandosi sempre più leader.

Giornata di conferenze stampa per i corridori, che hanno raccontato ai giornalisti le loro sensazioni in vista dell’ultima settimana del Giro e fatto un bilancio sulle due settimane di sfide appena concluse.

Egan Bernal rinuncia al Tour de France

In conferenza stampe Egan Bernal ha oggi fatto un annuncio importante, rivelando che non sarà al via del Tour de France 2021. Il colombiano dell’Ineos, che ha vinto in Francia nel 2019, potrebbe concentrarsi sulla Vuelta di Spagna ed è incerta anche la sua partecipazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

“Penso ch enon andrò al Tour. Normalmente, fare Giro e Tour è veramente dura, penso che i ragazzi che sono adesso nel team per il Tour potranno fare molto bene“, ha dichiarato Bernal. “Preferisco focalizzarmi sulla seconda parte della stagione, forse potrei partecipare alla Vuelta. Non sono sicuro sulle Olimpiadi perchè ho ancora problemi alla schiena”, ha aggiunto il colombiano che ha precisato di non voler forzare troppo per non avere conseguenze gravi alla schiena, che lo scorso anno lo ha costretto a ritirarsi dal Tour e che dopo il Giro il suo primo obiettivo è quello di recuperare completamente.