DAZN ha acquisito i diritti tv per trasmettere live e in esclusiva tutte le partite della Nazionale Italiana, le due semifinali e le due finali del campionato Mondiale 2021 di hockey su ghiaccio che quest’anno si terrà a Riga dal 21 maggio al 6 giugno. Per l’Italia, che si presenta ai mondiali con un gruppo squadra molto giovane guidato dall’head coach canadese Greg Ireland, questa è l’occasione per iniziare il percorso di avvicinamento all’appuntamento più atteso dei prossimi anni con le olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli azzurri debutteranno contro la Germania venerdì 21 maggio alle ore 15.15. A commentare le gare su DAZN Matteo Spinelli.

La programmazione di DAZN per il Mondiale di Top Division 2021 di Hockey:

Venerdì 21 maggio

Ore 15.15: Germania-Italia

Domenica 23 maggio

Ore 11.15: Norvegia-Italia

Lunedì 24 maggio

Ore 15.15: Lettonia-Italia

Giovedì 27 maggio

Ore 19.15: Finlandia-Italia

Sabato 29 maggio

Ore 11.15: Italia-Kazakistan

Domenica 30 maggio

Ore 15.15: Italia-Canada

Martedì 1 giugno

Ore 15.15: Italia-USA