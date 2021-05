Dove si giocherà la finale di Champions League? L’Uefa ha annunciato la sede per Manchester City-Chelsea

E’ arrivata la comunicazione ufficiale, l’Uefa ha annunciato pochi minuti fa la sede della finale di Champions League con una nota stampa.

Porto è stata scelta per sostituire Istanbul a causa di difficoltà di viaggio insormontabili per i fan inglesi a seguito dell’inserimento della Turchia nella “lista rossa” del Regno Unito.

La finale di UEFA Champions League tra Manchester City FC e Chelsea FC si terrà all’Estádio do Dragão di Porto il 29 maggio 2021 a seguito dell’offerta di organizzare la partita da parte della Federazione portoghese (FPF) e delle autorità portoghesi.

La finale era originariamente prevista allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul ma, in seguito alla decisione del governo del Regno Unito di inserire la Turchia nella sua lista rossa delle destinazioni di viaggio COVID-19, organizzare la finale lì avrebbe significato che nessuno dei fan nazionali dei club sarebbe stato in grado di viaggiare per assistere al match. Dopo un anno in cui i tifosi sono rimasti esclusi dagli stadi, la UEFA ha pensato che fosse necessario fare tutto per garantire la partecipazione dei tifosi delle due squadre finaliste.

La UEFA ha discusso lo spostamento della partita in Inghilterra ma, nonostante gli sforzi da parte della Federcalcio e delle autorità, non è stato possibile ottenere le necessarie esenzioni dagli accordi di quarantena del Regno Unito. Le autorità portoghesi e la FPF sono intervenute e hanno collaborato rapidamente e senza soluzione di continuità con la UEFA per offrire un luogo adatto per la finale e, poiché il Portogallo è una destinazione della lista verde per l’Inghilterra, i tifosi e i giocatori presenti alla finale non dovranno entrare in quarantena al loro ritorno a casa.

La decisione non arriva senza grandi rammarichi per il lavoro che le autorità calcistiche turche hanno svolto negli ultimi due anni per garantire la finale ad Istanbul. La UEFA è grata anche per la loro continua collaborazione e spirito di cooperazione, nonché per la comprensione che hanno dimostrato in questa particolare circostanza ed esaminerà con urgenza le opportunità future per la città di Istanbul. La capacità dello stadio per la partita sarà finalizzata e confermata a tempo debito in collaborazione con le autorità portoghesi e l’FPF. Tuttavia, i fan delle squadre in gara potranno acquistare i biglietti attraverso i club nel solito modo, con i 6.000 biglietti per club in vendita. Gli accordi per la vendita dei biglietti al pubblico inizieranno il 24 maggio 2021 alle ore 14.00. Il numero di tifosi di ogni squadra che potranno partecipare è lo stesso previsto per Istanbul.