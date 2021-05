Il doppio rimbalzo favorisce Tsitsipas agli Internazionali d’Italia: Berrettini furioso con l’arbitro [VIDEO]

E’ in corso al Foro Italico di Roma la sfida tra Berrettini e Tsitsipas, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione.

Un match combattuto, tra i due top 10, che sta regalando emozioni al pubblico di Roma, che finalmente può popolare le tribune dei campi del Foro Italico.

Non mancano però le polemiche ed i colpi di scena: sul 5-3 del tie-break del primo set, Matteo Berrettini si è scagliato contro l’arbitro ‘colpevole’ di aver assegnato il punto a Tsitsipas nonostante un doppio rimbalzo.

L’azzurro, numero 9 del ranking ATP, si è detto “certo al 100%” del doppio rimbalzo della palla sul campo di Tsitsipas, prima che il greco la colpisse per andare a segno. L’arbitro non ha cambiato idea e ha risposto con fermezza a Berrettini, che si è dovuto ‘arrendere’ alla volontà del giudice di sedia e tornare nella sua posizione e riprendere il gioco. Innervosito dalla situazione, Berrettini non è riuscito a reagire nel modo giusto e ha ceduto al suo rivale, che ha portato a casa il primo set.

Dalle immagini non è chiaro se la palla abbia rimbalzato due volte prima del tocco di Tsitsipas o meno.