‘Canelo: Road to Greatness‘. Questo il titolo del nuovo documentario targato DAZN che gli appassionati potranno trovare in piattaforma a partire da mercoledì 5 maggio. Protagonista Canelo Alvarez, la star del pugilato mondiale che il prossimo 8 maggio (weekend in cui si festeggia la famosa ricorrenza messicana del Cinco de Mayo) torna sul ring con un unico obiettivo: proseguire la sua corsa per la riunificazione di tutti i titoli nella categoria dei supermedi. Il fuoriclasse messicano, già campione WBA e WBC, sfiderà il detentore del titolo WBO Billy Joe Saunders.

La voce di Idris Elba

Interviste esclusive, immagini e filmati di archivio offriranno agli appassionati di questo sport e non solo uno sguardo intimo su uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Ad accompagnare i fan durante tutto il documentario, la voce unica dell’attore britannico Idris Elba che in questo documentario unico presenterà Canelo Alvarez a un nuovo pubblico di fan sportivi cercando di rispondere ad una domanda: “Nonostante tutti i suoi titoli e il continuo successo, perché sembra di conoscere a malapena uno dei più grandi atleti mai esistiti?”.