Valentino Rossi da applausi: il dietro le quinte con Quartararo a Jerez è pieno di… rispetto [VIDEO]

Fabio Quartararo, ormai è noto a tutti, è stato sottoposto martedì ad un intervento chirurgico per sindrome compartimentale a seguito dei fastidi accusti in gara domenica a Jerez de la Frontera.

Partito dalla pole position, il francese della Yamaha, ha disputato un Gp di Spagna davvero complicato, costretto ad arrendersi al dolore che lo ha colpito durante la gara.

Quartararo ha così rinunciato ai test di Jerez del lunedì, per tornare in Francia e sottoporsi ad un intervento chirurgico, in modo tale da potersi riprendere in vista del suo Gp di casa, a Le Mans.

Il dietro le quinte con Valentino Rossi

Intanto sui social è comparso un video davvero speciale. Un dietro le quinte da applausi. Dopo il Gp di Spagna, nella zona interviste sono stati ‘pizzicati’ Valentino Rossi e Quartararo. Il Dottore ha chiesto al giovane pilota francese informazioni sul suo problema, mostrandosi avvilito e dispiaciuto per lui. “Il tuo braccio?”, ha chiesto Rossi al pilota della Yamaha. “Si, ha iniziato a darmi fastidio prima di metà gara, mi fa ancora male”, ha spiegato il francese. “E durante le prove non lo hai mai sentito?”, ha chiesto poi il Dottore. “No, niente”. “Spero tu possa risolvere”, ha concluso il campione di Tavullia.