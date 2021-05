Paura nel derby femminile di Madrid, Patricia Larqué sviene in campo: il colpo al volto è terribile [VIDEO]

Attimi di tensione e di paura per Patricia Larqué nel corso del match tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano, derby della Prima Divisione femminile spagnola. Il portiere della squadra ospite è svenuta in campo dopo aver subito due forti colpi alla testa, abbandonando il campo all’88° minuto dopo aver perso i sensi. Il primo colpo al 49° da parte di Kylie Strom, una botta durissima che ha lasciato inerme sul terreno di gioco Patricia Larqué, subito assistita dallo staff medico.

Il trasferimento in ospedale

Ripresasi dopo qualche minuto, il portiere del Rayo ha proseguito la gara fino all’81°, quando un altro colpo ha spinto l’allenatore della squadra ospite a sostituire la propria giocatrice con Natalia Expósito entrata per gli ultimi minuti di gara. Il Rayo ha poi fatto sapere che Patricia Larqué ha lasciato il campo con un collare per problemi alla zona del collo, ma gli esami svolti in ospedale hanno escluso conseguenze.