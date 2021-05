Damiano dei Maneskin ha tirato cocaina in diretta tv? La risposta del frontman della band [VIDEO]

L’Italia è in festa per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest. Era dal 1990 che un italiano non si aggiudicava questo speciale premio canoro, ma sembra che qualcuno voglia rovinare questa speciale festa tricolore.

Dalla Francia, infatti, è partita una clamorosa accusa nei confronti di Damiano, frontman dei Maneskin: secondo i media francesi, che hanno condiviso un estratto dei festeggiamenti del gruppo italiano, il cantante avrebbe tirato cocaina in diretta tv.

Un’accusa pesantissima, che sta facendo indignare l’Italia intera. Dal video che ormai circola sui social da ore il gesto del cantante dei Maneskin non è chiaro, quindi l’accusa francese è molto azzardata. Per molti, infatti, è palese che Damiano stesse semplicemente festeggiando scuotendo il pugno chiuso.

Durante la conferenza stampa dei vincitori, comunque, un giornalista ha tirato fuori questa polemica, spiegando chiaramente a Damiano l’accaduto. Il frontman dei Maneskin ha categoricamente smentito: “ragazzi, non faccio uso di droga”.

Some of you are such SORE LOSERS, you can CLEARLY see he’s just celebrating with his fists clenched, he’s definitely not doing drugs. You can’t even let us celebrate in peace. Embarrassing. #Eurovision pic.twitter.com/KN5WBxNzba

— Andrea (@ANDREAESCIT) May 22, 2021