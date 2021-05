Damiano Caruso vince la 20ª tappa,ma Egan Bernal si prende il Giro d’Italia

Emozioni e spettacolo nella ventesima tappa del Giro d’Italia, vince Damiano Caruso sul traguardo di Alpe Motta, centrando il primo successo nella Corsa Rosa e ipotecando così uno splendido podio. Il secondo posto di giornata vale a Egan Bernal il Giro d’Italia 2021, quando manca infatti solo la crono di Milano il colombiano ha già in tasca l’edizione numero 104 considerando il cospicuo vantaggio difeso in questa ventesima frazione. Una giornata storica non solo per Bernal ma anche per Caruso, autore di una prestazione pazzesca negli ultimi km di salita utile per prendersi la vittoria più importante della propria carriera. Una sola tappa al termine ma il podio sembra già delineato, con Bernal primo e il corridore ragusano davanti a Yates.