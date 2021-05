Un’idea nata durante il lockdown e concretizzatasi nel giro di alcuni mesi, con l’obiettivo di trasformare lo sport in arte contemporanea. E’ questo lo scopo di Sportwig, piattaforma di e-learning che permette di approfondire e apprendere i segreti di varie discipline sportive (al momento 15 ma in continua crescita), sfruttando materiale didattico di prima scelta. Ben 40 video corsi (caratterizzati da 200 ore di lezione) tenuti da docenti di fama internazionale, compresi 5 Campioni del Mondo, coinvolti per spiegare i segreti e le peculiarità di numerosi sport che vanno dal calcio al rugby, dallo yoga alla boxe fino al basket.

Obiettivi

Un modo per dare la possibilità a tutti, semplici appassionati o veri e propri professionisti, di approfondire le proprie conoscenze e aumentare il proprio background, toccando con mano non solo gli aspetti tecnici della disciplina, ma anche quelli manageriali, comunicativi e di marketing. Questo è l’obiettivo di Sportwig, cioè rendere accessibile a chiunque la formazione sportiva creando nuova professionalità nel mondo dello sport. Un modo per unire in un solo prodotto i due aspetti del professionismo sportivo (tecnico tattico e manageriale) e dell’on demand, permettendo di stare comodamenti seduti sul divano di casa.

Il team Sportwig

Sono sette i professionisti che compongono il team di Sportwig, tutti con differenti competenze consolidate negli anni: sport digital (Mirko Clemente e Daniele Goegan), marketing (Diego De Lorenzi), membership (Stefano Biglietti), financial (Andrea Ferrante), sviluppo web (Giacomo Surano) e video making (Andrea Priore). Nel passato dei soci fondatori si annoverano esperienze in importanti Aziende come RCS, Nectar, Enervit, Vitaminstore, D-Orbit, American Express, Mastercard e Oneday Group. “In pieno lockdown abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale. Siamo partiti con un sito di test studiando il comportamento degli utenti e riscontrando da subito ottimi risultati” le parole dell’imprenditore milanese Mirko Clemente. “Da qui ci siamo focalizzati sulla creazione del miglior team di Founder per la nostra start-up innovativa. Uno dei principali problemi dello sport è la mancanza di professionisti, tanti i volontari (per fortuna) ma pochi di loro hanno il tempo, la voglia o le risorse per formarsi in modo adeguato. L’idea nasce proprio da questa esigenza: formazione professionale e mirata alla passione più comune a tutti… Lo Sport! Sportwig, che ricalca la user experience di piattaforme on demand più blasonate, ha un alto componente tecnologico con l’implementazione di machine learning e intelligenza artificiale per migliorare costantemente la personalizzazione di utilizzo”.

I coach

La piattaforma Sportwig permetterà a coloro che vorranno usufruirne di assistere alle lezioni di campioni del mondo del calibro di Giorgio Rocca (iridato di sci), Alessio di Chirico (campione italiano di MMA), Marco Bortolami (ex capitano della Nazionale di rugby), Emanuele Blandamura (campione europeo dei pesi medi), Ray Giubilo (esperto di fotografia sportiva) e Marco Calvani (guru del basket italiano). Questi sono solo alcuni dei tanti coach che vi aspettano su Sportwig.com

Approfondimenti ad integrazione

APPROFONDIMENTO B2B

Stefano Biglietti (Sportwig BDO): “Sportwig è anche organizzata per fornire al target delle aziende il supporto per realizzare progetti finalizzati a perseguire con efficacia importanti obiettivi come, ad esempio: aumentare il benessere dei propri dipendenti, offrendo l’accesso ai contenuti che proponiamo sulla nostra piattaforma, o gratificare la propria clientela proponendo i contenuti Sportwig come benefit o premio nel contesto di in un programma di fidelizzazione”.

APPROFONDIMENTO FINANZIARIO

Andrea Ferrante (Sportwig CFO): “il progetto Sportwig è particolarmente potenziale dal momento che è scalabile, è replicabile geograficamente (infatti esistono già piani di internazionalizzazione concreti) e diventerà globale rapidamente. Si rivolge ad un mercato davvero grande, sia lato B2C che B2B e non richiede importanti investimenti per raggiungere il breakeven o costi fissi importanti che appesantirebbero la struttura. La Società mira ad essere in utile sin dal secondo anno dopo il lancio, ed ha attualmente aperto un fundraising, per raccogliere le risorse finanziarie necessarie ad accelerare la crescita”.

APPROFONDIMENTO MARKETING

Diego De Lorenzis (Sportwig CMO): “per quanto riguarda il mondo B2B, stiamo definendo spazi e modalità di interazione con i Brand e le aziende. Lo sport resta sicuramente uno dei terreni più fertili per sviluppare contenuti e interagire con la community sportiva. Infatti una volta terminata la fase preliminare di lancio, il piano di crescita prevederà anche lo sviluppo di partnership e format sponsorizzabili dalle aziende: attività di marketing sfruttando la Community, formati branded content, produzioni di contenuti e corsi ad hoc e tante altre opportunità che verranno lanciate e approfondite dopo l’estate”.

Daniele Goegan (Sportwig COO):

“Avere accesso ad un’ampia libreria online di contenuti formativi è quello di cui lo sport italiano aveva bisogno. A prescindere dalla singola disciplina Sportwig mette a disposizione di tutti video corsi che danno la possibilità di accrescere il proprio bagaglio tecnico, sia per allenatori che per gli atleti stessi. La condivisione delle conoscenze, delle esperienze dei migliori coach è la strada giusta per crescere, a qualsiasi livello!”.

DICHIARAZIONI DEI DOCENTI:

Alessio Di Chirico (MMA UFC): “Sono particolarmente felice di partecipare a questo nuovo progetto lanciato da Sportwig, dedicato ad utenti già appassionati delle varie discipline e desiderosi di confrontarsi e seguire le indicazioni di professionisti che possano aiutarli a migliorare. Abbiamo realizzato delle video lezioni che a mio parere hanno vari pregi: approfondimento, docenti di alto livello, possibilità di visione in qualsiasi momento, prezzi contenuti. Non vedo l’ora che il pubblico possa iniziare ad utilizzarle!”.

Giorgio Rocca (SKI World Champion): “Essere all’avanguardia, in un mondo che presenta un’offerta enorme in ogni ambito come il nostro, è fondamentale per potersi distinguere. Questa ricerca di avanguardia e novità è ciò che mi motiva quotidianamente nella mia attività, Giorgio Rocca Ski Academy. È esattamente per questo motivo che ho scelto di stringere una partnership con Sportwig: la piattaforma è altamente innovativa, e offre all’utente la possibilità di accedere a numerosi corsi con i maggiori esponenti italiani di moltissimi ambiti sportivi interessanti”.

Marco Bortolami (H.C. Benetton Treviso, ex capitano Azzurro): “Sportwig è un ottimo progetto che da l’opportunità a tutti di aver accesso comodamente da casa a una formazione e informazione di qualità. Il mio modo di allenare non è l’unico e non è il migliore; è il mio modo. Chi partecipa ai miei video corsi può avere indicazioni importanti su tanti temi, credo che più informazioni si possano digerire, più si abbia la possibilità di trovare il proprio sistema”.

