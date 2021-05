Ansia per Silvio Berlusconi, notizie preoccupanti sulle sue condizioni: “salute altamente compromessa”

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia versa in uno stato di salute altamente compromesso.

A rivelarlo è stato il giudice Anna Maria Pazienza, presidente di collegio della seconda penale, che ha letto in aula una note riguardante il Cavaliere: “è pervenuta un’istanza di rinvio per legittimo impedimento nella quale si dice che la situazione di salute di Silvio Berlusconi è altamente compromessa“. Assente nel corso di una delle udienze legate a uno dei filoni sul Ruby Ter, Berlusconi è stato messo a conoscenza dello stralcio della sua posizione, sulla base del “generale peggioramento del quadro clinico“.

Nessuna opposizione

L’avvocato Franco Coppi aveva presentato nelle scorse settimane la richiesta di stralcio, accolta dal giudice senza che venisse avanzata opposizione dal pm Roberto Felici. “L’imputato è assolutamente spedito per motivi di salute a comparire a processo – le parole del giudice Anna Maria Pazienza – la situazione di salute non è di immediata risoluzione“. La nuova udienza adesso è stata fissata per il 2 novembre 2021, data in cui si spera che le condizioni di Berlusconi siano migliorate per permettergli di presenziare all’udienza.