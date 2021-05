Incidente Leclerc a Monaco, importanti aggiornamenti dalla Ferrari: esaminata la monoposto di Charles

Giornata di alti e bassi per la Ferrari a Monaco! Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position del suo Gp di casa, ma lo ha fatto in una maniera insolita. Il monegasco, che si trovava in testa, è andato a finire a muro a pochi minuti dalla conclusione delle Q3, che a causa delle bandiere rosse causate proprio dal crash del ferrarista si sono terminate in anticipo, ‘congelando’ così i tempi al momento dell’incidente di Leclerc.

La Ferrari, da una parte ha festeggiato la pole position di Lecler, restando però col dubbio di quanto avrebbe potuto fare Sainz e soprattutto in allarme per le condizioni della macchina.

Aggiornamenti sulla monoposto

La Ferrari, dopo aver analizzato la macchina nel dettaglio, a seguito dell’incidente di Leclerc, ha aggiornato tutti i suoi fan, escludendo gravi danni alla vettura.

“UPDATE: Le prime analisi effettuate sul cambio della vettura di @Charles_Leclerc non hanno evidenziato danni gravi. Ulteriori verifiche saranno effettuate domani mattina, quando sarà presa una decisione definitiva in merito all’utilizzo di questa unità in gara“, questo il tweet del team di Maranello.