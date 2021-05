Lakers in ansia per le condizioni di LeBron James, la caviglia fa le bizze: il Prescelto costretto a fermarsi

I Lakers non hanno intenzione di affrettare il recupero di LeBron James, alle prese con un fastidio alla caviglia che non gli permette di giocare al massimo delle sue possibilità.

Dopo uno stop di sei settimane, il Prescelto è rientrato in campo sabato scorso nel match perso dai Lakers 110-106 contro Sacramento, mettendo a segno 16 punti in 32 minuti giocati. LeBron ha poi giocato anche la sfida successiva contro Toronto, rimanendo però in panchina nel finale dopo aver totalizzato 19 punti per un riacutizzarsi del dolore alla caviglia infortunata. Un dolore rimasto poi anche nei giorni successivi, al punto da fargli saltare la gara vinta contro Denver.

Altre due gare di stop

Oltre all’assenza con i Nuggets, LeBron James marcherà visita anche nelle prossime due gare di Lakers, stando alle indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski di ESPN. Il Prescelto dunque salterà il derby con i Clippers e la sfida contro i Blazers in programma in back-to-back giovedì e venerdì notte. Due partite importanti per i giallo-viola, attualmente al sesto posto a Ovest con un solo match di vantaggio su Portland. L’obiettivo della franchigia di Los Angeles è senza dubbio quello di conquistare l’accesso diretto ai Playoff e avere LeBron James al massimo della forma, così da poter difendere l’anello conquistato con fatica al termine della scorsa stagione.