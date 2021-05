E’ un giorno triste per Vanessa Bryant e per le sue figlie, oggi infatti la piccola Gianna avrebbe dovuto festeggiare i suoi 15 anni se solo quel terribile incidente in elicottero del gennaio 2020 non l’avesse uccisa insieme al padre. Nonostante Gigi e Kobe non ci siano più, mamma Vanessa non perde occasione per ricordarli come se fossero ancora tra noi, dedicando loro post sui social in occasione delle ricorrenze. Che siano anniversari oppure cerimonie, la vedova Bryant non perde occasione per rivolgersi ai suoi cari, così come accaduto quest’oggi.

Il post per Gigi

Vanessa Bryant ha condiviso su Instagram una foto con la figlia scomparsa, dedicandole un commovente messaggio: “cara Gianna, buon quindicesimo compleanno! Ti amo! Mi manchi ogni giorno. Vorrei che tu fossi qui con noi. Non ci sono parole per esprimere quanto tu mi manchi. Ti amo Mamacita“.