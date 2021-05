Come sta Franco Morbidelli? Gli aggiornamenti dopo la caduta in pit-lane a Le Mans

Incidente strano e doloroso per Franco Morbidelli dopo le Fp3 del Gp di Francia: il pilota italiano del Team Petronas ha avuto un cedimento alla gamba e non è riuscito a portare a termine la prova del flag-to-flag, cadendo a terra sulla sua seconda moto, sulla quale è rimasto appoggiato per qualche minuto.

Con l’aiuto degli uomini del team Morbidelli è rientrato ai box e successivamente si è sottoposto a dei controlli medici, dai quali è emersa una leggera distorsione al ginocchio sinistro, come comunicato dal team con una nota ufficiale.

Nonostante ciò, però, Morbidelli potrà essere regolarmente in pista pomeriggio, alle 14.10, per le qualifiche del Gp di Francia.