Come sta Mohoric? Le condizioni dello sloveno dopo la caduta shock nella 9ª tappa del Giro d’Italia

Immagini impressionanti dalla nona tappa del Giro d’Italia, andata in scena ieri. Matej Mohoric è stato protagonista di una caduta davvero spaventosa. Dopo un volo incredibile, a causa di un suo errore, lo sloveno della Bahrain Victorious è finito sull’asfalto quasi in verticale, cadendo quindi ‘di testa’ e poi sulla schiena. Lo sloveno, che si è subito rialzato per risalire sulla bici, una nuova visto che la sua si è spezzata in due, è stato salvato dal casco.

Immobilizzato, Mohoric è stato trasferito in ospedale per degli accertamenti e, dunque, si è dovuto ritirare dalla Corsa Rosa.

Come sta Mohoric: aggiornamenti

Il team ha comunicato con una nota ufficiale importanti aggiornamenti sulle condizioni di Mohoric: “è stato portato all’ospedale di Avezzano ed era sempre cosciente. Ha subito una commozione cerebrale e politrauma con abrasioni multiple. Dormirà nell’hotel della squadra e si sottoporrà ai protocolli UCI post-commozione cerebrale, e sarà monitorato dal Direttore del team Daniele Zaccaria.

Daniele Zaccaria: “Matej è stato responsabile in seguito alla caduta. In alcuni casi, ai piloti piace continuare, ma sentiva di non sentirsi bene. Questo è importante quando si ha a che fare con una commozione cerebrale e lesioni alla testa. Il casco ha fatto il suo lavoro e la dinamica ha rallentato l’impatto. Voglio ringraziare l’equipe medica del Giro, che è stata davvero ben organizzata e ha fatto un ottimo lavoro“, questa la nota del team.