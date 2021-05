Come sta Marc Marquez? Lo spagnolo in ospedale dopo la caduta a Jerez

Paura per Marc Marquez e tutta la Honda a Jerez de la Frontera: lo spagnolo 8 volte campione del mondo è stato protagonista di una brutta caduta durante le Fp3 del Gp di Spagna.

Un brutto volo in curva 7, con Marquez che è finito violentemente contro le protezioni, per rialzarsi un po’ barcollante poco dopo la caduta. Un sospiro di sollievo, da una parte, per i tifosi e gli appassionati, che hanno visto Marquez rialzarsi e camminare sulle proprie gambe, dall’altro lato, però, non manca un po’ di preoccupazione per quanto riguarda la salute fisica e mentale di Marquez.

Lo spagnolo, dopo la caduta è stato visitato dai medici del circuito per poi venire trasferito in ospedale per una serie di accertamenti.

“Non ci sono fratture, abbiamo visto le lastre. Marc è in buone condizioni. Ha alcune contusioni all’omero sinistro e alla cervicale”, ha dichiarato il Dottor Angel Charte. “Controlli per una distrazione cervicale”, hanno fatto sapere dalla Clinica Mobile.

Marquez fit

La Honda ha fatto sapere con un tweet che Marc Marquez è stato dichiarato fit per il resto del weekend di gara. Lo spagnolo potrà tornare subito in pista dopo lo spavento di questa mattina.