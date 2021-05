Come sta Ibrahimovic? Sospiro di sollievo per il Milan, ma la stagione sembra terminata

Come sta Ibrahimovic? Le condizioni dell’attaccante svedese preoccupano e non poco il Milan, che deve fare a meno del proprio asso in questo delicato finale di stagione.

Il totem di Malmoe è uscito nel secondo tempo del match con la Juventus a causa di un problema al ginocchio, che ha spinto lo staff medico rossonero a sottoporre oggi Ibrahimovic ad una serie di controlli che sembrano aver scongiurato guai seri. Ciò non vuol dire che lo svedese stia bene, ma bisognerà attendere la prossima settimana per capire le reali condizioni del suo ginocchio.

Out per Torino e Cagliari

Al momento la parte interessata è abbastanza gonfia, dunque sarebbe controproducente svolgere una risonanza magnetica in queste condizioni. Per questo motivo, il controllo è rinviato a martedì e dunque Ibrahimovic dovrà saltare sia la sfida di mercoledì con il Torino, che quella di domenica con il Cagliari. Nel caso in cui la situazione sia meno grave del previsto, Ibra potrebbe tornare in campo il 23 maggio al Gewiss Stadium, quando il Milan chiuderà la stagione nel big match contro l’Atalanta.