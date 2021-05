Giro d’Italia, come sta Alessandro De Marchi? Aggiornamenti sulle condizioni del ciclista italiano dopo la caduta di oggi

Giornata di ritiri al Giro d’Italia, uno dei più ‘spaventosi’ è stato quello di Alessandro De Marchi, che ha anche indossato la maglia rosa di leader in questa edizione 104 della corsa italiana.

Il corridore dell’Israel Start Up Nation è caduto nel corso della dodicesima tappa insieme al belga Gooseens, venendo immediatamente assistito dai sanitari.

De Marchi, la cui caduta non è stata ripresa, è stato trasportato immediatamente in ospedale, in ambulanza, per degli accertamenti.

Dai controlli a cui è stato sottoposto il ciclista italiano è emersa una frattura alla clavicola destra e sei costole rotte. De Marchi, come comunicato dal team in una nota ufficiale pubblicata su Twitter, si è anche rotto la prima e la seconda vertebra toracica. Il ciclista italiano, fortunatamente, non ha subito lesioni alla testa, ma deve rimanere in ospedale per almeno una notte.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, poichè non vi era nessuna telecamera dei pressi di De Marchi nel momento della caduta. Sarà lui, appena possibile, a spiegare cosa è accaduto.