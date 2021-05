Cio-Pfizer, c’è l’accordo: atleti vaccinati contro il Covid in vista di Tokyo 2020

Importanti novità per gli sportivi di tutto il mondo in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Cio ha annunciato oggi la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con Pfizer Inc. e BioNTech SE per donare le dosi delle società ‘Vaccino Covid-19 ai partecipanti ai Giochi dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali di tutto il mondo.

Servirà un importante lavoro da parte dei Comitati Olimpici Nazionali con i governi locali per la coordinazione delle distribuzioni in conformità con le linee guida di vaccinazione di ogni paese e con le normative locali, ma si tratta di un passo importantissimo per consentire ai Giochi Olimpici di disputarsi e non dover subire una cancellazione dopo il rinvio dello scorso anno.

Una decisione presa non solo per contribuire all’ambiente sicuro dei Giochi, ma anche per rispetto dei residenti in Giappone.

”Vediamo l’importanza della vaccinazione in tutto il mondo. Incoraggiamo gli atleti e i partecipanti ai Giochi a prendere il vaccino quando possibile. La vaccinazione è uno strumento importante per proteggere non solo se stessi, ma anche le loro comunità“, ha dichiarato il prof. Uğur Erdener, presidente della commissione medica e scientifica del CIO.

“Con centinaia di milioni di vaccini già somministrati e centinaia di milioni ancora da fare, Pfizer si impegna, insieme a BioNTech, a fare tutto il possibile per aiutare a porre fine a questa pandemia e aiutare a riportare il mondo a un senso di normalità. Il ritorno dei Giochi Olimpici e Paralimpici rappresenta un momento monumentale di unità mondiale e di pace dopo un anno estenuante di isolamento e devastazione. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nel fornire vaccini agli atleti e alle loro delegazioni olimpiche nazionali, ove possibile“, ha affermato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato, Pfizer.

”Fornire vaccini ai partecipanti ai Giochi è uno dei modi fondamentali per contribuire a garantire che i Giochi siano più sicuri e di successo possibile. Con oltre 430 milioni di dosi già erogate, il nostro vaccino continua ad aiutare a proteggere vite in tutto il mondo e a riportarci alla nostra vita normale. I Giochi Olimpici e Paralimpici di quest’anno sono un momento storico che rappresenta la comunità globale e il modo in cui stiamo insieme. Siamo onorati di poter contribuire con il vaccino a sostenere la sicurezza dei Giochi Olimpici e Paralimpici“, ha aggiunto Ugur Sahin, MD, Ceo e co-fondatore di BioNTech.