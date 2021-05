Compra la società e obbliga l’allenatore a far giocare il figlio di 126 kg: l’ultima follia che arriva dalla Cina

Comprare una società di calcio per far giocare il figlio… e chissenefrega se il suo fisico non è propriamente adatto per il football. Al cuor però non si comanda, così il miliardario cinese HeShishua ha rilevato lo Zibo Cuju e ha imposto all’allenatore di schierare sempre titolare e con il numero dieci il proprio erede, nonostante il suo peso sia di 126 kg. Un ordine a cui l’allenatore Hongyi Huang non ha potuto sottrarsi, nonostante le difficoltà palesate dal figlio del miliardario asiatico.

La classifica

Le conseguenze per lo Zibo Cuju? Disastrose, perché il club della China League One (seconda divisione cinese) naviga tristemente in ultima posizione con 1 punto dopo 5 partite e solo un gol segnato. Insomma, al cuor non si comanda, ma guardare in faccia la realtà non farebbe poi del tutto male al signor HeShishua…