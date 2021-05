Questione di prospettive, i tifosi dell’Inter ‘pregano’ il dio Thor: Chris Hemsworth ringrazia [FOTO]

Domenica pomeriggio l’Inter ha potuto festeggiare in grande per la vittoria matematica, con 4 giornate d’anticipo, dello Scudetto. Dopo il pareggio dell’Atalanta, la squadra nerazzurra ha avuto la certezza matematica di essere campione d’Italia.

A Milano in tantissimi sono scesi in strada, chi in macchina, moto o bici, chi a piedi, per festeggiare il successo nerazzurro. Festeggiamenti che hanno fatto tanto discutere, viste le restrizioni per l’emergenza Covid, ma che ha dato anche spunti per sorridere.

L’esilarante post di Chris Hemsworth

Chris Hemsworth, attore famoso in particolar modo per il suo ruolo di Thor, negli Avengers, ha infatti postato una foto dei festeggiamenti a Milano, con tanta gente per strada, che sembra quasi rivolgersi ad un manifesto pubblicitario di Boss che lo ritrae in una mosa ammiccante.

“I miei sinceri ringraziamenti a tutti gli appassionati tifosi dell’Inter che si sono presentati per tifare per la mia apparizione sul cartellone pubblicitario di Hugo Boss. Pensavo che stessero celebrando la loro recente vittoria, ma quelli più vicini a me di cui mi fido mi dicono che erano lì per applaudire la mia scelta di usare la mia posa blue steel“, ha scritto l’attore sui social .