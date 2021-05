Tokyo 2020, l’Italia ha i suoi portabandiera! Scelti Elia Viviani e Jessica Rossi

L’attesa è finita, il verdetto è arrivato! L’Italia ha i suoi portabandiera per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che si svolgeranno quest’estate dopo il rinvio dello scorso anno a causa della pandemia di Covid-19.

Saranno Elia Viviani, campione olimpico nell’Omnium a Rio 2016 e la tiratrice Jessica Rossi oro nel trap a Londra 2012, i portabandiera dell’Italia in Giappone.

Per il ciclismo si tratta di una storica prima volta: mai nessun campione di questo sport aveva ricoperto il ruolo di portabandiera ai Giochi Olimpici.

Niente da fare per Egonu e Iapichino: la campionessa italiana di pallavolo, trascinatrice della Nazionale azzurra e vincitrice di tutto in questa stagione 2021 e la giovane promessa dell’atleta, figlia di Fiona May, dovranno rimandare alle prossime edizioni il loro sogno di aprire la sfilata italiana alle cerimonie Olimpiche di apertura e chiusura.