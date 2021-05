Chi è Marshmello? Il Dj mascherato protagonista della cerimonia di apertura della finale di Champions League

Il conto alla rovescia è iniziato, tra poco più di 10 giorni si terrà, a Porto, la finalissima di Champions League, tra Manchester City FC e Chelsea FC. Il fischio iniziale del match sarà alle 21.00 e la partita si disputerà all’Estádio do Dragão di Porto, dove diversi tifosi potranno avere l’opportunità di assistere dal vivo all’attesissima sfida tutta inglese.

Lo spettacolo inzia però ancor prima del fischio d’inizio: la serata infatti sarà resa ancor più piacevole da uno show pre-match. Sarà la superstar mondiale Marshmello ad essere protagonista della cerimonia di apertura della finale di Champions League, presentata quest’anno da Pepsi.

Chi è Marshmello

Christopher Comstock, questo il suo vero nome, nato il 19 maggio 1992 a Filadelfia, è un DJ, musicista e produttore discografico statunitense, divenuto famoso per i remix di alcune canzoni dei Jack U e Zedd, ma nache per le collaborazioni con artisti come Omar LinX, Slushi e Ookay.

Marshmello nelle sue esibizioni indossa una maschera per non farsi riconoscere e solitamente si veste completamente di bianco per creare un look perfetto con la sua maschera a forma proprio di marshmello. La sua identità è stata rivelata da Skrillex durante una telefonata con il dj. Prima di farsi chiamare Marshmello, Christopher Comstock era dj Dotcom: sembra che si sia voluto reinventare la carriera e che abbia deciso di cambiare nome per questo motivo.

Famoso per i grandi successi “Happier”, “Silence” e “Friends”, Marshmello terrà un’epica esibizione virtuale sabato 29 maggio che precede uno degli eventi sportivi in ​​diretta più seguiti al mondo: la finale di Champions League.

Le parole di Marshmello

“Questo è stato davvero un anno come nessun altro. Non vedo l’ora di offrire ai miei fan dello sport, della musica e del puro intrattenimento uno spettacolo come non hanno mai visto. Grazie a Pepsi e alla Uefa, questo è esattamente ciò che porterò al mondo: una prestazione che tutti potranno godere“, ha dichiarato l’artista in vista del grande evento.

La finale di quest’anno andrà in onda in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo, con la cerimonia di apertura che si svolgerà circa dieci minuti prima che inizi la più grande partita del calcio europeo per club di questa stagione.