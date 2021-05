Appassionati di F1 in apprensione: Carlos Reutemann in terapia intensiva

Momenti di apprensione per gli appassionati delle quattro ruote: l’ex pilota Carlos Reutemann è stato ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia intestinale.

Le notizie arrivano dall’Argentina, dove vive Carlos Reutemann: l’ex pilota di Formula 1, che ha guidato anche la Ferrari, si era recato in ospedale per una serie di controlli, ma i medici hanno ritenuto opportuno ricoverarlo in terapia intensiva dopo aver riscontrato un’emorragia intestinale.

Classe 1942, l’ex pilota, senatore nel suo paese, era stato operato per un cancro al fegato e si pensa che i problemi riscontrati siano proprio legati al tumore.