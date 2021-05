Un sogno che diventa realtà! Carla Suarez Navarro al Roland Garros per un’ultima volta speciale

Importanti novità nel mondo del tennis! Carla Suarez Navarro torna a giocare dopo 17 mesi lontana dal campo. La tennista spagnola è volata a Parigi oggi per partecipare all’edizione 2021 del Roland Garros, suo primo torneo ufficiale dopo aver sconfitto il linfoma di Hodgkin.

“Sono estremamente entusiasta di poter partecipare al Roland Garros. Ho lavorato in questi ultimi mesi per darmi l’opportunità di gareggiare un’ultima volta sulla terra battuta di Parigi. Non vedo l’ora di scendere in campo e sentire di nuovo quanto sia stato speciale questo torneo per me“, ha affermato Carla Suarez Navarro.

La tennista spagnola vuole dare il tocco finale alla sua carriera sportiva nel 2021 lasciando il suo ultimo segno in campo. Dopo aver superato il linfoma di Hodgkin, Carla ha lavorato parallelamente all’obiettivo del rientro in campo.

Carla Suarez Navarro ha numeri davvero importanti sulla terra battuta del Roland Garros nella sua carriera. Dal suo debutto nel 2008, quando la spagnola raggiunse i quarti di finale, Carla Suarez Navarro ha giocato 11 edizioni del torneo francese, arrivando due volte ai quarti di finale e cinque volta alla seconda settimana del torneo.

“Il Roland Garros è un torneo che mi ha regalato alcuni dei migliori momenti della mia carriera. Il mio primo grande risultato è stato proprio su questi campi, ho ottimi ricordi dopo tutti questi anni ed è una gioia poter venire per l’ultima volta a gareggiare a Parigi. Saranno dei giorni molto belli e spero di godermeli al meglio”, ha aggiunto Carla Suarez Navarro.

Dopo Parigi, Tokyo

Carla Suarez Navarro, dopo il Roland Garros ha un altro obiettivo importante: partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per poi appendere del tutto la racchetta al chiodo, ma solo dopo aver rappresentato la sua Spagna per un’ultima volta.