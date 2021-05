Calciomercato Milan, offerta monstre dell’Al-Duhail per Calhanoglu: fissato un incontro con l’agente

Non è certamente il momento di pensare al mercato, considerando la sfida con l’Atalanta di domenica che vale l’accesso alla prossima Champions League, ma il Milan deve fare i conti con l’irruzione dell’Al-Duhail su Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non ha ancora rinnovato, per questo motivo il club del Qatar ha affondato il colpo con l’obiettivo di strappare ai rossoneri il proprio numero 10.

I dettagli dell’offerta

Un’offerta shock quella della società asiatica, che ha messo sul piatto 32 milioni in tre anni (8 milioni all’anno, con ulteriori 8 milioni al momento della firma). Una cifra che fa gol a Calhanoglu, per questo motivo il suo agente ha fissato un appuntamento con l’Al-Duhail per la prossima settimana, con l’obiettivo di valutare l’offerta e prendere eventualmente una decisione. Sul turco ci sono altre squadre, tra cui le big inglesi Chelsea, Arsenal e Manchester United, l’Atletico Madrid oltre a Juventus e Inter.