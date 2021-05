Addio Donnarumma, il Milan ha scelto Maignan: risparmio enorme per il club rossonero

Il Milan si è stancato di aspettare Gigio Donnarumma e ha deciso di affondare il colpo per Mike Maignan, fresco campione di Francia con il Lille.

Il portiere transalpino ha già raggiunto Milano nella serata di ieri e questa mattina ha iniziato il ciclo di visite mediche, step fondamentale per apporre poi la firma sul nuovo contratto con il club rossonero. L’accordo tra le società è stato raggiunto sulla base di 15 milioni di euro, mentre Maignan guadagnerà 2,8 milioni per il prossimi tre anni. Cifre notevolmente più basse rispetto a quelle che il Milan avrebbe dovuto sborsare per Donnarumma, a cui il club aveva proposto 8 milioni più bonus per convincerlo a firmare il rinnovo.

Addio Donnarumma

Nemmeno la qualificazione alla prossima Champions League ha convinto Donnarumma ad accettare la proposta del Milan, con cui ormai le strade si separeranno il prossimo 30 giugno. Il lungo tira e molla messo in atto dal portiere rossonero e dal suo agente Mino Raiola non è piaciuto affatto al club rossonero, soprattutto per il legame che lega il portiere campano alla società. Per questo motivo, stufo di aspettare, il Milan ha affondato il colpo per Mike Maignan e lo ha soffiato al Lille, sfruttando anche la presenza del Fondo Elliott all’interno del club francese. Un investimento di sicuro affidamento, visto che il transalpino è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata (21) in questa stagione nei top-5 campionati europei. Insomma un degno sostituto per Donnarumma, pronto a cambiare aria dopo tanti anni trascorsi in maglia rossonera.