Giro d’Italia, Sivakov colpisce un albero: caduta per il corridore dell’Ineos [VIDEO]

Sta per concludersi la quinta tappa del Giro d’Italia 2021. I ciclisti stanno per arrivare sul traguardo di Cattolica, dopo aver pedalato per 177 dalla partenza di Modena. In attesa della volata finale, che regalerà sicuramente emozioni forti e spettacolo, non mancano i colpi di scena e qualche spavento. Sivakov, infatti, è stato protagonista di una brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Il russo, con cittadinanza francese, nato in Italia, del Team Ineos Grenadiers è stato spinto dal gruppo verso l’esterno della strada e a seguito dell’impatto con i rami sporgenti di un albero è rovinosamente caduto a terra. Sivakov, fortunatamente, si è rialzato e non ha riportato conseguenze fisiche, ma ha dovuto attendere la bici nuova per ripartire verso il traguardo di Cattolica.

