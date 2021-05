Brutta caduta in finale agli Internazionali d’Italia per Nadal, il maiorchino finisce rovinosamente a terra [VIDEO]

E’ in corso la finalissima degli Internazionali d’Italia, tra Novak Djokovic e Rafa Nadal. In campo al Foro Italico si stanno sfidando il numero 1 ed il numero 3 al mondo, tra spettacolo, colpi di scena e… cadute. Rafa Nadal è infatti finito rovinosamente a terra durante uno scambio col suo avversario. Il maiorchino è scivolato sui chiodi che fissano le strisce che delimitano in campo nella terra battuta.

Gli spettatori del Foro Italico e tutti quelli che stanno seguendo la partita da casa si sono preoccupati per le condizioni del maiorchino, che ha rischiato una distorsione alla caviglia o al ginocchio, ma fortunatamente Nadal è tornato a giocare in campo senza particolari problemi. Si tratta della seconda caduta per Nadal nel torneo romano, dopo quella di qualche giorno fa.