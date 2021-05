Gara complicata, ricca di colpi di scena e soprattutto di… cadute, quella di oggi a Le Mans. Il Gp di Francia di MotoGP sta facendo scalpitare tutti gli appassionati, che seguono le imprese dei propri idoli, che stanno lottando sul circuito francese in condizioni climatiche comolicate.

La pioggia ha costretto i piloti a cambiare moto ma al rientro in posta non sono mancate le cadute. Tra coloro che sono stati protagonisti di scivoloni, c’è stato anche Marc Marquez: mentre si trovava al comando della corsa.

Lo spagnolo è tornato poi sulla sua moto, nel tentativo di una rimonta, ma a 9 giri dal termine della corsa è finito nuovamente rovinosamente a terra.

Crash #2 for @marcmarquez93! 💢

The Spaniard was storming through the field until this point! 😲#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/CC4PNuovE5

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 16, 2021