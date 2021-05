Giro d’Italia, che spavento per Fernando Gaviria: brutta caduta in discesa, il colombiano illeso

E’ andata in scena oggi l’ottava tappa del Giro d’Italia 2021. E’ stato Lafay il primo a tagliare il traguardo di Guardia Sanframondi, con Valter che si conferma leader della classifica generale e continua ad indossare la maglia rosa.

Giornata spaventosa per Fernando Gaviria e l’UAE Emirates. Il ciclista colombiano, dopo un attacco, è finito rovinosamente a terra, in una curva in discesa. Fortunatamente Gaviria non ha risportato conseguenze e ha tagliato il traguardo con un positivo nono posto.