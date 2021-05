Serata amara, amarissima per Billy Joe Saunders. Il pugile è stato sconfitto nella notte italiana da Canelo Alvarez, per KO tecnico. Il messicano 30 ha conquistato così il titolo di campione di pesi supermedi, prendendosi le cinture di WBO, WBC e WBA.

Il rivale britannico, invece, deve fare i conti con conseguenze fisiche: a seguito di un colpo al volto, Saunders è stato costretto ad andare in ospedale per degli accertamenti per una frattura alla cavità oculare.