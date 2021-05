Barty è in vantaggio ma si ritira: in semifinale agli Internazionali d’Italia ci va Coco Gauff

Giornata amara a Roma per Ashleigh Barty: la numero 1 al mondo ha deciso di ritirarsi dagli Internazionali d’Italia. La tennista australiana era in vantaggio nel secondo set, dopo aver vinto il primo (6-4, 2-1), quando ha chiesto l’intervento del fisioterapista e, successivamente, ha deciso di alzare bandiera bianca.

La numero 1 al mondo era entrata già in campo dopo l’interruzione per pioggia con una fascia di compressione al braccio destro, così come anche la sua coscia sinistra era fasciata. La decisione di Barty è stata presa, probabilmente, in vista del Roland Garros, al quale la numero 1 al mondo non vuole rinunciare.

E’ quindi Coco Gauff la terza semifinalista del quarto Masters 1000 della stagione, in corso al Foro Italico di Roma: la statunitense sfiderà la vincente tra Swiatek e Svitolina.