Napoli, Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del club azzurro: l’annuncio di De Laurentiis sui social [FOTO]

Nemmeno il tempo di metabolizzare la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, dovuta al pareggio interno contro l’Hellas Verona, che il Napoli saluta Gennaro Gattuso.

In particolare è il presidente De Laurentiis a dare il benservito all’allenatore azzurro, un addio annunciato che lascia di stucco però per tempismo e modalità. Un post social a poche ore da un risultato così deludente simile a un cazzotto in visto per Gattuso, comunque signorile nel mantenere il suo aplomb nel post-gara. Queste le parole di De Laurentiis su Twitter: “caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”.

