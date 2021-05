La Rai finisce nuovamente nella bufera a causa di un fuori onda dei propri telecronisti, andato in scena subito dopo la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Una volta chiuso il collegamento da bordo campo, Bruno Gentili e Marco Tardelli discutono tra di loro sull’episodio che ha fatto molto discutere: l’intervento di Cuadrado su Gosens prima del gol di Kulusevski.

Il fuorionda incriminato

Nel dialogo si sente il giornalista Rai che ammette: “la scivolata, quella credo abbia sollevato un po’ qualche polemica“. Immediata la replica di Tardelli: “beh ma non ha fatto fallo“, a cui Gentili risponde: “no, io infatti ne parlavo con Massimiliano Saccani e secondo me c’era un po’ di foga eccessiva“. Commenti che secondo i tifosi della Juventus vanno contro i pensieri espressi durante la telecronaca, quando entrambi avevano sottolineato come l’intervento di Cuadrado fosse irregolare. Da qui l’indignazione dei tifosi della Juventus e l’arrivo in tendenza dell’hashtag #VergognaRaiSport.