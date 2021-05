Giro d’Italia 2021, gli aggiornamenti sulle condizioni di Mikel Landa: fratture multiple per lo spagnolo

La quinta tappa del Giro d’Italia 2021 non la ricorderà certamente con il sorriso Mikel Landa, protagonista di una brutta caduta nei chilometri finali che lo ha fatto finire in ospedale. Lo spagnolo è rimasto coinvolto in un incidente causato dall’impatto di Dombrowski con un addetto alla sicurezza, venendo poi trasportato all’ospedale di Riccione per essere sottoposto ai primi esami.

La nota della Bahrain

Stando al comunicato diffuso dalla Bahrain Victorious, Landa ha riportato fratture multiple che lo obbligheranno a rimanere sotto osservazione per l’intera notte: “negli ultimi chilometri della gara, Mikel Landa è caduto in un incidente che ha coinvolto altri tre ciclisti dopo una collisione con un’isola spartitraffico. Landa è stato portato all’Ospedale di Riccione, nel quale è in cura per una frattura alla clavicola e molteplici costole del fianco sinistro. Mikel Landa passerà la notte in ospedale sotto osservazione e sarà sottoposto a ulteriori controlli. Landa è rimasto cosciente per tutto il tempo ed è di buon umore pronto per tornare in sella il prima possibile”.