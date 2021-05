Baggio critica gli opinionisti tv, ma chi è il destinatario? Sui social arriva la risposta

Ha rotto il silenzio e lo ha fatto in maniera fragorosa, lanciando frecciate che hanno colpito nel segno. Non ha fatto nomi Roberto Baggio, però ha scatenato i social stuzzicando la curiosità sul destinatario della sua pesantissima frase sugli opinionisti.

Il Divin Codino ha usato parole dure nei confronti dei suoi ex colleghi che, nonostante non abbiano avuto un passato da grandi calciatori, adesso si atteggiano come professori in tv: “mi mette a disagio dare giudizi sugli altri, non vado in TV. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani“. Una frase lanciata lì non per caso, che ha spinto il web a individuare a chi fosse rivolta.

Adani il destinatario?

A distanza di poco tempo dalle parole di Roberto Baggio ecco schizzare in tendenza su Twitter il nome di Lele Adani, il destinatario secondo gli abitanti dei social della frase del Divin Codino. Gli utenti non hanno avuto dubbi, sottolineando a gran voce come fosse proprio il commentatore di Sky Sport la persona bacchettata da Baggio. I due però non si sono incrociati durante le rispettive carriere, perché Adani è arrivato al Brescia proprio nell’estate successiva al ritiro del numero 10. Insomma, non si saprà mai con certezza a chi il Divin Codino si riferisse, ma tutti gli indizi portano a Lele Adani. E il web sembra confermare…