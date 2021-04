WrestleMania 37, Roman Reigns, Bianca Belair e tanti altri sul ring di Tampa Bay: i match delle due serate

Due serate indimenticabili di grande spettacolo targato WWE: le notti di sabato 10 e domenica 11 aprile andrà in scena WrestleMania 37. Due serate indimenticabili direttamente dal Raymond James Stadium di Tampa Bay (Florida) e in onda sul WWE Network. Già 14 match annunciati per il GranDaddy of Them All, spalmati su due serate.

La match card di WrestleMania

NIGHT 1

WWE Championship – Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Drew fece una grande impresa lo scorso anno, quando riuscì a sconfiggere Brock Lesnar: ora vuole ripetersi contro The Almighty, che dopo un’annata splendida ha battuto The Miz diventando WWE Champion. Al suo fianco ci sarà MVP, ma non più Cedric Alexander e Shelton Benjamin, ormai accantonati dalla Hurt Business.

SmackDown Women’s Championship – Sasha Banks vs Bianca Belair: “The Est of the WWE” ha trionfato nella Royal Rumble e si prepara per il match più importante della sua carriera. Inizialmente in buoni rapporti con Sasha, ma con il passare delle settimane la relazione fra Belair e The Boss è andata a peggiorare… e ora sono pronte per uno dei match femminili più attesi degli ultimi anni.

Bud Bunny & Damien Priest vs The Miz & John Morrison: il cantante portoricano è al debutto assoluto a WrestleMania. Ormai da mesi ai ferri corti con The Miz, che ha riservato le sue attenzioni su di lui dopo aver perso il WWE Championship contro Bobby Lashley. Enorme attesa per vedere le qualità sul ring del rapper.

Steel Cage Match – Braun Strowman vs Shane McMahon: le tensioni fra The Monster Among Man e Shane sono cresciute giorno dopo giorno. E presto la forza di Strowman si contrapporrà con la grande spettacolarità di Shane, capace di azioni strepitose, all’interno della gabbia d’acciaio.

Gli altri match della serata:

First contenders Women’s Tag Team Championship – Tag Team Turmoil

Dana Brooke & Mandy Rose vs Lana & Naomi vs Natalya & Tamina vs The Riott Squad

Raw Tag Team Championship

The New Day vs AJ Styles & Omos

Single Match

Cesaro vs Seth Rollins

NIGHT 2

Universal Championship – Roman Reigns (w. Paul Heyman) vs Edge vs Daniel Bryan: Main Event della seconda serata, la sfida per lo Universal Championship. Reigns è campione da agosto e sembra imbattibile, Edge è tornato a essere la Rated-R Superstar, desideroso di riconquistare un titolo che non ha mai perso quando fu costretto al ritiro 10 anni fa. Daniel Bryan vuole ripetere l’exploit di WrestleMania 30. Un Triple Threat tutto da vivere, per una super WrestleMania 37.

The Fiend Bray Wyatt (w. Alexa Bliss) vs Randy Orton: bisogna tornare indietro nel tempo a WrestleMania 33, quando il vecchio Bray Wyatt perse il suo WWE Championship proprio contro il Legend Killer. The Fiend, intenzionato a cancellare quella macchia, è stato inizialmente respinto da Orton, ma i giochi psicologici fatti con l’aiuto di Alexa Bliss stanno destabilizzando The Viper. A WrestleMania si attende grande spettacolo.

Raw Women’s Championship – Asuka vs Rhea Ripley: con due regni combinati da oltre 300 giorni, Asuka ha dominato il 2020 e anche questo inizio di nuovo anno. Ma l’avversaria all’orizzonte è fra le più temibili: appena promossa da NXT, dove è stata per anni una top star, l’australiana Rhea Ripley va alla caccia del suo primo titolo nel Main Roster.

Kevin Owens vs Sami Zayn: si conoscono fin da bambini, sono stati in coppia, amici, avversari e nemici. Kevin Owens e il nuovo Sami Zayn si affronteranno a Tampa, con la presenza dello special guest Logan Paul, youtuber, attore e pugile invitato proprio da Zayn, sempre più convinto che ci sia una cospirazione ai suoi danni.

Gli altri match della serata:

United States Championship

Riddle vs Sheamus

Intercontinental Championship

Big E vs Apollo Crews

Women’s Tag Team Championship

Nia Jax & Shayna Baszler vs Winners of Tag Team Turmoil

