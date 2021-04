Il VR46 Racing Team sbarca in MotoGP: siglata una partnership importante, il grande passo già nel 2022

La VR46 sbarca in MotoGP. La squadra di Valentino Rossi farà il salto di qualità a partire dal prossimo anno: è arrivata pochi minuti fa la conferma della partnership tra il team e Tanal Entertainment Sport & Media, che supporterà il team di Moto2 già da quest’anno.

Una partnership che è stata confermata e prolungata per cinque ann, dal 2022 al 2026, mirata alla realizzazione di progetti davvero importanti: l’accordo con la holding della famiglia reale saudita apre le porte all’ingresso della VR46 nella classe regina.

La VR46 è giù presente in MotoGP grazie a Luca Marini, che corre nella stessa categoria di Valentino Rossi, col supporto del team Avintia, ma dal prossimo anno la VR46, che ha abbandonato la Moto3 e corre adesso solo in Moto2, avrà un box tutto suo anche in top class.

La moto

Sulle moto comparirà il brand dell’Arabia Saudita, insieme ad altri sponsor, come Maic Technologies, e Ksa New Cities. Non si sa, invece, ancora quale sarà la moto sulla quale la VR46 punterà. C’è chi parla di Ducati o Aprilia, già in contatto con la squadra, ma non sono da escludere anche le ipotesi Suzuki e Yamaha, con un eventuale secondo team satellite.